Dass jedes seiner Bücher die literarische Landkarte verschieben solle, wünschte sich der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai vor zehn Jahren. Jetzt erhielt er den Literaturnobelpreis.

Nur die Kunst kann uns retten

HALLE/MZ. - Mit Merkel geht es los. Mit der Anschrift der Bundeskanzlerin, als diese noch im Amt war. „Angela Merkel, Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin“: Das sind die ersten Zeilen des Romans „Herscht 07769“, in dem der neue Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai seine Leser nicht etwa in sein Heimatland Ungarn, sondern nach Deutschland, in die thüringische Provinz, entführt.