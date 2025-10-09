Die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung will den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag streichen, um die Wirtschaft anzukurbeln. In Sachsen-Anhalt stößt das auf heftigen Widerstand – aus der Kirche und vom Landesvater persönlich.

„Kommt nicht infrage“: Haseloff wehrt sich gegen Abschaffung des Reformationstages

Wittenberger und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will am Reformationstag als Feiertag festhalten.

Halle (Saale)/MZ - Für ihren Vorschlag, den Reformationstag abzuschaffen, erntet die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann (CDU), vehementen Widerspruch aus Sachsen-Anhalt. „Die Reformation hat nicht nur Deutschland verändert, sondern die Welt. Sachsen-Anhalt ist das Land der Reformation und daher kommt für mich die Abschaffung des Reformationstages nicht infrage“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der MZ.