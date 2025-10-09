weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Feiertags-Debatte: Haseloff gegen Abschaffung des Reformationstages

Eil
Landesverwaltungsamt leitet Disziplinarverfahren gegen Magdeburger Rathauschefin Borris ein
Landesverwaltungsamt leitet Disziplinarverfahren gegen Magdeburger Rathauschefin Borris ein

Debatte um Feiertage „Kommt nicht infrage“: Haseloff wehrt sich gegen Abschaffung des Reformationstages

Die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung will den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag streichen, um die Wirtschaft anzukurbeln. In Sachsen-Anhalt stößt das auf heftigen Widerstand – aus der Kirche und vom Landesvater persönlich.

Von Max Hunger Aktualisiert: 09.10.2025, 15:33
Wittenberger und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will am Reformationstag als Feiertag festhalten.
Wittenberger und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will am Reformationstag als Feiertag festhalten. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Halle (Saale)/MZ - Für ihren Vorschlag, den Reformationstag abzuschaffen, erntet die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann (CDU), vehementen Widerspruch aus Sachsen-Anhalt. „Die Reformation hat nicht nur Deutschland verändert, sondern die Welt. Sachsen-Anhalt ist das Land der Reformation und daher kommt für mich die Abschaffung des Reformationstages nicht infrage“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der MZ.