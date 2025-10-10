weather wolkig
In der Theodor-Storm-Straße in Halle-Neustadt sorgt die Sanierung des Bauvereins Halle für Unmut. Mieter klagen über Baugerüst, Terminchaos und eine unsichere Baustelle. Was der Bauverein dazu sagt.

Von Marvin Matzulla 10.10.2025, 09:59
Die Modernisierung des Wohnblocks in der Theodor-Storm-Straße in Halle-Neustadt beschäftigt die Mieter. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Unzufriedene Stimmen kommen derzeit aus der Theodor-Storm-Straße in Halle-Neustadt: Seit Monaten wird dort ein Wohnblock des Bauvereins Halle energetisch saniert und die Nerven vieler Bewohner liegen blank.