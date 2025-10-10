In der Theodor-Storm-Straße in Halle-Neustadt sorgt die Sanierung des Bauvereins Halle für Unmut. Mieter klagen über Baugerüst, Terminchaos und eine unsichere Baustelle. Was der Bauverein dazu sagt.

Bauverein Halle in der Kritik: Mieter klagen über Chaos bei Sanierung in Halle-Neustadt

Die Modernisierung des Wohnblocks in der Theodor-Storm-Straße in Halle-Neustadt beschäftigt die Mieter.

Halle (Saale)/MZ. - Unzufriedene Stimmen kommen derzeit aus der Theodor-Storm-Straße in Halle-Neustadt: Seit Monaten wird dort ein Wohnblock des Bauvereins Halle energetisch saniert und die Nerven vieler Bewohner liegen blank.