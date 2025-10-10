Verein „Unser Wald“ macht Unterricht mit lebensechten Exponaten und Geschichten aus der Praxis anschaulich und spannend.

Warum der Steinmarder zu Hause nicht räubert und der Erpel so bunt gefiedert ist

Eberhard Nothmann ist mit dem Waldmobil an der Grundschule Südwest in Sangerhausen zu Gast und zeigt der 4c eine Abwurfstange von einem Hirsch.

Sangerhausen/MZ. - Der pelzige Vierbeiner sitzt auf dem Aststück, als würde er jeden Moment losrennen. Graubraunes helles Fell, eine dunkle Maske über den Augen und ein geringelter Schwanz – was ist das? Ein Dachs? Nein, die Kinder schütteln den Kopf. Auch kein Marder.