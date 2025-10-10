weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ausbildung: Zusammenarbeit stärken: „Wema“ will Kooperation mit Bildungseinrichtungen in Aschersleben vertiefen

Die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises „Wema“ in Aschersleben und mehrere Bildungseinrichtungen der Stadt vertiefen ihre Zusammenarbeit. Was dahinter steckt.

Von Katrin Wurm 10.10.2025, 14:30
Vertreter der Bildungseinrichtungen, der Berufsschule und Auszubildende bei der Unterzeichnung der Kooperationsverträge in Aschersleben.
Vertreter der Bildungseinrichtungen, der Berufsschule und Auszubildende bei der Unterzeichnung der Kooperationsverträge in Aschersleben. (Foto: Katrin Wurm)

Aschersleben/MZ - Die Verträge sind unterzeichnet, die Tinte ist trocken: Die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises „Wema“ festigen ihre Zusammenarbeit mit vier Bildungseinrichtungen in Aschersleben: der Pestalozzi-Förderschule, der Grundschule Luisenschule, der Kindereinrichtung „Pfiffikus“ und der Kita „Storchennest“. Mit einem neuen Kooperationsvertrag werden gemeinsame Projekte und Praxisphasen der Auszubildenden im Bereich Sozialassistenz und Erziehung künftig verbindlich geregelt.