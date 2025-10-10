Ausbildung Zusammenarbeit stärken: „Wema“ will Kooperation mit Bildungseinrichtungen in Aschersleben vertiefen
Die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises „Wema“ in Aschersleben und mehrere Bildungseinrichtungen der Stadt vertiefen ihre Zusammenarbeit. Was dahinter steckt.
10.10.2025, 14:30
Aschersleben/MZ - Die Verträge sind unterzeichnet, die Tinte ist trocken: Die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises „Wema“ festigen ihre Zusammenarbeit mit vier Bildungseinrichtungen in Aschersleben: der Pestalozzi-Förderschule, der Grundschule Luisenschule, der Kindereinrichtung „Pfiffikus“ und der Kita „Storchennest“. Mit einem neuen Kooperationsvertrag werden gemeinsame Projekte und Praxisphasen der Auszubildenden im Bereich Sozialassistenz und Erziehung künftig verbindlich geregelt.