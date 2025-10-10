Die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises „Wema“ in Aschersleben und mehrere Bildungseinrichtungen der Stadt vertiefen ihre Zusammenarbeit. Was dahinter steckt.

Vertreter der Bildungseinrichtungen, der Berufsschule und Auszubildende bei der Unterzeichnung der Kooperationsverträge in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Die Verträge sind unterzeichnet, die Tinte ist trocken: Die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises „Wema“ festigen ihre Zusammenarbeit mit vier Bildungseinrichtungen in Aschersleben: der Pestalozzi-Förderschule, der Grundschule Luisenschule, der Kindereinrichtung „Pfiffikus“ und der Kita „Storchennest“. Mit einem neuen Kooperationsvertrag werden gemeinsame Projekte und Praxisphasen der Auszubildenden im Bereich Sozialassistenz und Erziehung künftig verbindlich geregelt.