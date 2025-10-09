Der Sechser war Kapitän der U19 des FC Bayern, gilt als großes Talent. Doch statt zweiter Liga spielt er jetzt in Halle Regionalliga. Was ist da schiefgelaufen?

Wechsel in die zweite Liga stand im Raum

Lennard Becker stand zuletzt zweimal in der Startelf des HFC. Mitte September wurde der 19-Jährige nachverpflichtet.

Halle/MZ. - Wer kennt es nicht? Du bekommst von jemandem erzählt, wie etwas ist. Aber erst, wenn du es selbst erlebst, spürt du, was es wirklich bedeutet. Man kann davon ausgehen, dass heranwachsende Fußballer beim FC Bayern in der Nachwuchsakademie auch auf die Schattenseiten des Geschäfts Profifußball vorbereitet werden. Auf schwere Verletzungen, ausbleibende Spielzeit. Oder Vereins- und damit auch Arbeitslosigkeit.