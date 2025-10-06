Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Sonntagabend sein Heimspiel gegen TuS Ferndorf mit 27:20 (15:11) gewonnen. Wie die Gastgeber in die Erfolgsspur zurückgefunden haben.

So sehen Sieger aus: Torwart Philip Ambrosius (l.), Yannick-Marcos Pust und Luka Baumgart bejubeln den 27:20-Heimsieg über TuS Ferndorf.

DESSAU/MZ. - Die Erleichterung ist spürbar gewesen. Nach der herben 22:37-Pleite gegen die HSG Nordhorn-Lingen im letzten Heimspiel haben sich die Zweitligahandballer des Dessau-Roßlauer HV am Sonntagabend in der Anhalt-Arena vor eigenem Publikum rehabilitiert. Sie besiegten die Gäste von TuS Ferndorf mit 27:20 (15:11). „Wer uns in den ersten Spielen der neuen Saison verfolgt hat, der hat gesehen, dass wir eine gewisse Qualität mitbringen“, erklärte DRHV-Cheftrainer Vanja Radic. „Es ist kein Zufall, dass wir bereits acht Punkte auf dem Konto haben.“