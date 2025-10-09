Tennisspielerin Laura Siegmund zeigt sich in Asien weiter in Topform. Beim top besetzten Turnier in Wuhan droht nun eine schwere Aufgabe.

Wuhan - Laura Siegemund hat ihren Erfolgslauf beim Tennis-Turnier in Wuhan fortgesetzt und überraschend das Viertelfinale erreicht. Die 37-Jährige gewann bei der WTA-1000-Veranstaltung ihr Achtelfinale gegen die Polin Magdalena Frech mit 6:4, 7:6 (7:2) und zeigte bei Temperaturen von weit über 30 Grad erneut eine kämpferisch überzeugende Leistung. Siegemund könnte nun auf die Weltranglisten-Zweite Coco Gauff aus den USA treffen.

Gegen Ferch erwischte Siegemund einen schwachen Beginn und lag schnell mit 1:3 zurück. Doch dann steigerte sich die Schwäbin und holte sich nach 69 Minuten den ersten Satz.

Auch im zweiten Durchgang lag Siegemund ein Break hinten. Beim Stand von 4:5 wehrte die Nummer 57 der Welt sogar einen Satzball ab. Die Entscheidung fiel dann im Tiebreak, wo Siegemund druckvoll agierte und ihren zweiten Matchball nutzte.