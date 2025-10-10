Die Volleyballerinnen des USV Halle haben den Umbruch gemeistert, sind erfolgreich in die Saison gestartet. Auf der Bank sitzt sogar ein ehemaliger Bundesliga-Star.

Das ist beim ersten Heimspiel der USV Hurricanes zu erwarten

Erster Auftritt in Halle nach dem Umbruch

Halle/MZ. - Als Mann, der in den 1990er Jahren, genauer 1995 geboren wurde und in den 2000er und 2010er Jahren groß geworden ist, greift Lukas Kreißl lieber zur digitalen Lösung. Statt eines handelsüblichen Planers nutzt der Volleyballtrainer der USV Hurricanes etwa die Notizfunktion in seinem Handy, um Aufgaben aufzuschreiben, die es zu erledigen gilt.