An diesem Wochenende, 11. und 12. Oktober, lädt der Verein „Kultur und Geschichte zum Anfassen“ zum fünften Mal zum Burgfest in Wettin ein. Das Stöbnitzer Ehepaar Ina und Michael Rauchfuß mischt beim mittelalterlichen Markttreiben kräftig mit.

Freilaufender Drache, Ritter, Gaukler - Der MZ-Tipp für das Wochenende

Ritterkämpfe zu Füßen der Burg Wettin kann man am Wochenende beim Mittelalterspektakel wieder erleben.

Stöbnitz/MZ. - Ritterkämpfe, Jonglage und Feuershow, eine mittelalterliche Gerichtsverhandlung und eine historische Hochzeit sind nur ein Teil des umfangreichen Angebots des Burgfestes zu Füßen der Burg Wettin dieses Wochenende. Der Verein „Kultur und Geschichte zum Anfassen“ mit Sitz in Wettin organisiert das Spektakel zum fünften Mal.