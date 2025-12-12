Es ist eine der urigsten Kneipen in Halle, doch die Suche nach einem neuen Betreiber zog sich hin. Der neue Inhaber setzt nun auf das, was die Kneipe stets ausgemacht hat - und auf noch mehr irisches Flair.

Das Anny Kilkenny in der August-Bebel-Straße ist wieder offen und sogar weihnachtlich geschmückt.

Halle (Saale)/MZ. - Mal war es auf, mal wieder zu, so dass sich zusehends die Frage stellte, was aus dem Anny Kilkenny in der August-Bebel-Straße in Halle nun eigentlich wird? Inhaber Dirk Willeke suchte schon seit dem letzten Jahr einen Käufer oder Pächter für das Lokal, setzte den Verkaufspreis von zunächst 100.000 Euro Anfang dieses Jahres nochmals deutlich herab auf 60.000 Euro. Willeke hatte allerdings einen Wunsch: Er wollte, dass das Anny Kilkenny auch künftig ein Pub bleibt.