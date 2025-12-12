Der Haushaltsplan der Stadt Arnstein zeigt ein Minus von rund 1,6 Millionen Euro. Dennoch soll im kommenden Jahr wieder in verschiedene Projekte investiert werden.

Knapp zwei Millionen Euro für Investitionen: Was die Stadt Arnstein 2026 bauen und erneuern will

Das Waldbad Alterode soll ein neues Schwimmbecken bekommen. Dafür hat die Stadt 2026 Geld im Haushaltsplan eingestellt.

Quenstedt/MZ - 2026 soll in der Stadt Arnstein das Jahr der großen Projekte werden, schaut man in den Haushaltsplan. Zwar zeigt der in Summe ein Defizit von rund 1,6 Millionen Euro. Dennoch nimmt die Stadt mit Hilfe von Fördermitteln, Krediten und Co. rund 1,9 Millionen Euro in die Hand, um in die Einheitsgemeinde zu investieren.