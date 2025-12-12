Seit einem Jahr befindet sich der Medien-Punkt von Mitteldeutscher Zeitung und Super-Sonntag in Wittenberg am Standort in der Jüdenstraße. Daniela Klett und Ines Ottenberg erleben, was Menschen in der Vorweihnachtszeit besonders suchen.

Shoppen im Advent: Wo Tickets und Gutscheine, aber auch Gespräche gefragt sind

Daniela Klett (rechts) und Ines Ottenberg im Medien-Punkt von MZ und Super-Sonntag: Es gibt dort auch Dinge, die sich gut als Geschenk eignen.

Wittenberg/MZ. - Kennen Sie den? „Wir wollten uns nichts schenken.“ Ein Witz, na klar. Vor allem ein Vorsatz, den viele gerade für Weihnachten haben und der doch alle Jahre wieder gebrochen wird. Wohl dem, der immer eine brillante Idee für ein Geschenk hat, denn man kann ja viel falsch machen bei der Auswahl. Die Vorsichtigen unter den Schenkenden greifen gern zu Gutscheinen. Diese und noch manches mehr gibt es beispielsweise in den Medien-Punkten der Mitteldeutschen Zeitung und von Super-Sonntag, auch in Wittenberg.