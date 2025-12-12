weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Evangelische Grundschule in Bernburg: Wer die neue Schulleiterin Beatrix Kirchner-Schmidt regelmäßig zur Arbeit begleitet

Evangelische Grundschule in Bernburg Wer die neue Schulleiterin Beatrix Kirchner-Schmidt regelmäßig zur Arbeit begleitet

Wie sie zu ihrer neuen Position kam und was ihr bei der Arbeit wichtig ist.

Von Susanne Schlaikier 12.12.2025, 12:27
Beatrix Kirchner-Schmidt wird regelmäßig von Schulhund „Fina“ begleitet.
Beatrix Kirchner-Schmidt wird regelmäßig von Schulhund „Fina“ begleitet. Foto: Engelbert Pülicher

Bernburg/MZ. - Ob „Fina“ etwas ausgefressen hat? Nein, die Hündin geht freiwillig in das Büro der Schulleiterin der Evangelischen Grundschule – schließlich gehören die beiden zusammen. Regelmäßig begleitet Fina Beatrix Kirchner-Schmidt zur Arbeit, denn sie ist offiziell ausgebildeter Schulhund. Nur, dass sie ihre Aufgaben jetzt an der Seite der neuen Schulleiterin wahrnimmt.