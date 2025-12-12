Wie sie zu ihrer neuen Position kam und was ihr bei der Arbeit wichtig ist.

Wer die neue Schulleiterin Beatrix Kirchner-Schmidt regelmäßig zur Arbeit begleitet

Bernburg/MZ. - Ob „Fina“ etwas ausgefressen hat? Nein, die Hündin geht freiwillig in das Büro der Schulleiterin der Evangelischen Grundschule – schließlich gehören die beiden zusammen. Regelmäßig begleitet Fina Beatrix Kirchner-Schmidt zur Arbeit, denn sie ist offiziell ausgebildeter Schulhund. Nur, dass sie ihre Aufgaben jetzt an der Seite der neuen Schulleiterin wahrnimmt.