Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz Mehr Licht für Sportplatz von Lok Aschersleben: Verein sorgt mit neuen Lampen für bessere Bedingungen
Am Kunstrasenplatz des SV Lok Aschersleben sind die Quecksilberdampflampen durch LED-Flutlicht ersetzt worden. Dazu beigetragen haben verschiedene Förderer.Was sich der Verein von der Neuerung erhofft.
Aschersleben/MZ - Fußball im Winter – das ist für Akteure und Fans manchmal nicht leicht. Zum einen wegen Kälte, Schnee oder Regen, die für knüppelharten oder zu weichen Boden und somit oft für Spielausfälle sorgen. Aber mitunter auch für späte Sicht auf schnelle Bälle. Nachdem der SV Lok Aschersleben bereits einen Kunstrasenplatz gegen die winterlichen Bodenprobleme geschaffen hat, hat er gegen Sichtprobleme jetzt auch etwas getan. Die 2007 installierte Flutlichtanlage mit Quecksilberdampflampen wurde gegen energiesparende LED-Leuchtmittel ersetzt.