Am Kunstrasenplatz des SV Lok Aschersleben sind die Quecksilberdampflampen durch LED-Flutlicht ersetzt worden. Dazu beigetragen haben verschiedene Förderer.Was sich der Verein von der Neuerung erhofft.

Mehr Licht für Sportplatz von Lok Aschersleben: Verein sorgt mit neuen Lampen für bessere Bedingungen

Die Umrüstung der Anlage wurde auch durch eine Förderung von Lotto ermöglicht. Pressesprecherin Astrid Wessler war bei der offiziellen Übergabe an Jaqueline Hoffmann, Vereinschefin von Lok Aschersleben, und ihren Vorgänger Detlef Stockmann mit dabei.

Aschersleben/MZ - Fußball im Winter – das ist für Akteure und Fans manchmal nicht leicht. Zum einen wegen Kälte, Schnee oder Regen, die für knüppelharten oder zu weichen Boden und somit oft für Spielausfälle sorgen. Aber mitunter auch für späte Sicht auf schnelle Bälle. Nachdem der SV Lok Aschersleben bereits einen Kunstrasenplatz gegen die winterlichen Bodenprobleme geschaffen hat, hat er gegen Sichtprobleme jetzt auch etwas getan. Die 2007 installierte Flutlichtanlage mit Quecksilberdampflampen wurde gegen energiesparende LED-Leuchtmittel ersetzt.