Knapp 40 Teilnehmer des Projektes „Route 60+“ haben in Aschersleben mit der Hilfe des ASB ihr Wissen rund um das Thema Erste Hilfe aufgefrischt. Ein weiterer Vortrag für die Senioren könnte im kommenden Jahr stattfinden.

Defibrillator bis stabile Seitenlage: Ascherslebener Senioren frischen Wissen zu Erster Hilfe auf

Was passiert mit der menschlichen Zunge, wenn man bewusstlos auf dem Rücken liegt? Am Modell wird das den Senioren in Aschersleben anschaulich erläutert.

Aschersleben/MZ - Bei vielen Leuten ist der letzte Erste-Hilfe-Lehrgang schon eine ganze Weile her. Und manch einer ist froh, dass zwischendurch nichts passiert ist, er also nicht als Helfer gefordert wurde. Da ist es sehr willkommen, wenn eine kostenlose Wissensauffrischung zu diesem Thema angeboten wird. So geschehen vor wenigen Tagen im VHS-Bildungswerk Aschersleben.