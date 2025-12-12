Am Jahresende gibt es im Gemeindezentrum Luckenau ein besinnliches Flügelkonzert zu erleben.

Nicht nur ein neues Dach: Welche Extras das Luckenauer Gemeindezentrum bekommen hat

Luckenau/MZ. - Die Freude ist groß in Luckenau: Rechtzeitig vor dem dortigen „Flügelkonzert“ nach Weihnachten ist das Dach des evangelischen Gemeindezentrums komplett neu gedeckt! Die Arbeiten hatten drei Monate in Anspruch genommen. „Das Gerüst wurde am 8. Dezember abgeholt“, berichtete Annett Zergiebel-Voigt (57) gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung. Sie ist Vorsitzende im Gemeindekirchrat des Kirchspiels Theißen-Langenaue, wozu auch Luckenau gehört.