Ruth Ritter hat in Luckenau nicht nur ein neues Zuhause gefunden, sondern auch eine Aufgabe – als neue Chronistin des Ortes schreibt sie dessen Geschichte weiter.

Seit Anfang des Jahres ist Ruth Ritter Ortschronistin von Luckenau. Innerhalb von drei Stunden hat sie die hübsch angelegte Chronik durchgeschmökert. Jetzt wird die gebürtige Leipzigerin in einem nächsten Buch die blütenweißen Seiten füllen.

Luckenau/MZ. - Gemütlich haben sie es, Ruth Ritter, ihr Mann Günter Kahle und die beiden Katzen Maxl und Morle. Sie wohnen in einer Doppelhaushälfte mit grünem Garten in einer wenig befahrenen Straße in Luckenau.