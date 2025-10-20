Festschrift für Zeitzer Ortsteil Lehrerin wird Chronistin: Warum eine Leipzigerin in Luckenau Geschichte schreibt
Ruth Ritter hat in Luckenau nicht nur ein neues Zuhause gefunden, sondern auch eine Aufgabe – als neue Chronistin des Ortes schreibt sie dessen Geschichte weiter.
20.10.2025, 19:00
Luckenau/MZ. - Gemütlich haben sie es, Ruth Ritter, ihr Mann Günter Kahle und die beiden Katzen Maxl und Morle. Sie wohnen in einer Doppelhaushälfte mit grünem Garten in einer wenig befahrenen Straße in Luckenau.