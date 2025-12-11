Nach fast einem halben Jahrhundert Weihnachtsrevue auf der Steintorbühne gehen Fuchs-Darsteller Helmut Rosenkranz und Multi-Künstler Hartmut Reszel in den wohlverdienten Ruhestand. Worauf sie zurückblicken und wie sie sich zum Abschied fühlen.

Emotionaler Abschied im Steintor Halle: Was Fuchs und Weihnachtsmann jetzt planen

Nehmen nach über 40 Jahren Weihnachtsrevue im Steintor ihren Bühnen-Abschied: Herr Fuchs alias Helmut Rosenkranz (l.) und Hartmut Reszel als Weihnachtsmann, Stückeschreiber, Komponist und Regisseur der Revue.

Halle (Saale)/MZ. - Nur noch wenige Male werden sie in ihre Kostüme schlüpfen: Hartmut Reszel in seinen roten Mantel samt Mütze und weißem Rauschebart, Helmut Rosenkranz in den schwarzen Anzug mit feuerrotem Fuchsschwanz, dazu die legendäre Fuchsmaske. Generationen von Kindern kennen die beiden – nun nehmen Herr Fuchs und der Weihnachtsmann nach weit mehr als 40 Jahren Abschied von der Weihnachtsrevue im Steintor.