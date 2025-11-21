Weihnachtsrevue im Steintor Mit Video: Vor der Premiere: Darauf können sich die Besucher bei „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ in Halle freuen
Am Freitagabend hebt sich im Steintor Halle der Vorhang für die Premiere der legendären Weihnachtsrevue, die seit Jahrzehnten Hunderttausende Zuschauer begeistert. Eine Vorstellung in diesem Jahr aber wird eine ganz besondere sein. Hier können Sie Bilder aus der Generalprobe sehen.
Aktualisiert: 21.11.2025, 13:30
Halle (Saale)/MZ. - Sie gehören in Halle seit Jahrzehnten zur Adventszeit wie Lebkuchen und Weihnachtsmarkt: Die Geschichten um Herrn Fuchs und die Bewohner von Waumiauschnuffhausen begeistern seit Jahrzehnten kleine und große Zuschauer.