  4. Weihnachtsrevue in Halle: Herr Fuchs nimmt Abschied nach 44 Jahren

Weihnachtsrevue im Steintor Mit Video: Vor der Premiere: Darauf können sich die Besucher bei „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“ in Halle freuen

Am Freitagabend hebt sich im Steintor Halle der Vorhang für die Premiere der legendären Weihnachtsrevue, die seit Jahrzehnten Hunderttausende Zuschauer begeistert. Eine Vorstellung in diesem Jahr aber wird eine ganz besondere sein. Hier können Sie Bilder aus der Generalprobe sehen.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 21.11.2025, 13:30
Am Freitag feiert die Weihnachtsrevue im Steintor Premiere. In diesem Jahr dreht sich alles um „Herr Fuchs, Felix und das ewige Weihnachtswunder“. Foto: Steffen Schellhorn

Halle (Saale)/MZ. - Sie gehören in Halle seit Jahrzehnten zur Adventszeit wie Lebkuchen und Weihnachtsmarkt: Die Geschichten um Herrn Fuchs und die Bewohner von Waumiauschnuffhausen begeistern seit Jahrzehnten kleine und große Zuschauer.