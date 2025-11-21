Einen Radweg gibt es nicht, die Straße ist eng und oft zugeparkt - trotzdem gilt auf der Ziebigker Straße Tempo 50. Das will die Stadt nun ändern.

Ziebigker Straße wird nach vielen Protesten doch 30er-Zone - Stadt will Schilder Anfang 2026 aufstellen

Viele Radler weichen auf den Weg in der Grünanlage rechts aus. Doch ein offizieller Fahrradweg ist das nicht. Anwohner wünschen sich daher auf der gesamten Strecke Tempo 30.

Dessau/MZ. - Seit mehr als 20 Jahren kämpfen Anwohner der Ziebigker Straße um eine Tempo-30-Regelung. Nun haben sie endlich einen Teilerfolg errungen. Die Stadt wird in den kommenden Monaten einen Teil der Straße neu beschildern. Ziel ist, im ersten Quartal 2026 damit fertig zu sein.