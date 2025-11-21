Langer Kampf um Tempolimit Ziebigker Straße wird nach vielen Protesten doch 30er-Zone - Stadt will Schilder Anfang 2026 aufstellen
Einen Radweg gibt es nicht, die Straße ist eng und oft zugeparkt - trotzdem gilt auf der Ziebigker Straße Tempo 50. Das will die Stadt nun ändern.
Aktualisiert: 21.11.2025, 13:14
Dessau/MZ. - Seit mehr als 20 Jahren kämpfen Anwohner der Ziebigker Straße um eine Tempo-30-Regelung. Nun haben sie endlich einen Teilerfolg errungen. Die Stadt wird in den kommenden Monaten einen Teil der Straße neu beschildern. Ziel ist, im ersten Quartal 2026 damit fertig zu sein.