Einwohner haben sich in ehrenamtlichem Engagment selbst auf der Berghöhe einen Spiel- und Aufenthaltsplatz für alle Altersklassen geschaffen.

Nach 1606 Arbeitsstunden: der neue Spielplatz für alle Generationen im Hettstedter Ortsteil Meisberg ist fertig!

Carina Zander, Sylvana Gruhn und Monika Winter am noch umzäunten Rutschen- und Kletterturm.

Meisberg/MZ. - Am – überaus gut gewordenen – Ende lassen sich die unendlich vielen Stunden, die engagierte Meisberger in dieses Herzensprojekt gesteckt haben, nicht vollends aufrechnen. Zumindest aber jene Zeit, die beim Bau des „Tummelplatzes für Generationen“ auf dem ehemaligen Reitplatz in der Hettstedter Ortschaft Meisberg zusammengekommen ist.