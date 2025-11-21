weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Große Feier zur Einweihung: Nach 1606 Arbeitsstunden: der neue Spielplatz für alle Generationen im Hettstedter Ortsteil Meisberg ist fertig!

Einwohner haben sich in ehrenamtlichem Engagment selbst auf der Berghöhe einen Spiel- und Aufenthaltsplatz für alle Altersklassen geschaffen.

Von Susanne Christmann Aktualisiert: 21.11.2025, 13:15
Carina Zander, Sylvana Gruhn und Monika Winter am noch umzäunten Rutschen- und Kletterturm.
Carina Zander, Sylvana Gruhn und Monika Winter am noch umzäunten Rutschen- und Kletterturm. Fotos (2): Susanne Christmann

Meisberg/MZ. - Am – überaus gut gewordenen – Ende lassen sich die unendlich vielen Stunden, die engagierte Meisberger in dieses Herzensprojekt gesteckt haben, nicht vollends aufrechnen. Zumindest aber jene Zeit, die beim Bau des „Tummelplatzes für Generationen“ auf dem ehemaligen Reitplatz in der Hettstedter Ortschaft Meisberg zusammengekommen ist.