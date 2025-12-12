Kleinwangen/cm - Frohe Botschaft aus der „Arche Nebra“: Das Besucherzentrum hat eine neue Pächterin für das Panorama-Café. Und die künftige Gastronomin ab Jahresanfang ist keine Unbekannte: Ulrike Kappis betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Matthias Ferienwohnungen sowie eine eigene Gastronomie im nahe gelegenen Schloss Zingst und verfügt über Erfahrung im Tourismus sowie im Gastgewerbe.

Wiedereröffnung am 14. Februar geplant

„Die ,Arche Nebra’ ist nur einen Katzensprung entfernt. Uns verbindet nicht nur die Nähe, sondern auch die Begeisterung für diese besondere Region. Die Geschichte und die Landschaft der Saale-Unstrut-Region liegen uns am Herzen“, so Ulrike Kappis. Am 14. Februar wird das Panorama-Café wieder seine Pforten öffnen. Eine Renovierung soll dem vorausgehen. Auf der Menükarte soll ein vielseitiges Angebot aus Speisen sowie Kaffee und Kuchen stehen. „Wenn möglich, arbeiten wir mit regionalen Produzenten zusammen, wie beispielsweise mit dem Obsthof Müller in Querfurt, der Konditorei Schmidt in Laucha, dem Weinhof Winter in Memleben oder der Fleischerei Otto in Wangen“, sagt Ulrike Kappis.

Kurze Lieferketten, saisonale Produkte und die Stärkung der regionalen Wirtschaft stünden bei ihr ebenso im Fokus wie ein gemütliches Ambiente. Neben dem Tagesbetrieb seien besondere Abendevents geplant, wie beispielsweise ein „Gourmetabend unter den Sternen“ am 14. Februar stattfindet, teilt die „Arche“ mit. Mit der Wiedereröffnung des Panorama-Cafés entstehen zwei neue Arbeitsplätze.

Gastronomie: Ganze Reihe Betreiber in der Vergangenheit

Verpächter der Gastronomiefläche in der „Arche Nebra“ ist der Burgenlandkreis. Dem Pächterwechsel vorausgegangen war die Kündigung von Sebastian Sieber. Der Inhaber des Hotels und Restaurants „Waldschlösschen“ in Kleinwangen sowie des neuen Gartenlokals „Neue Liebe“ in Nebra hat sich nach fünf Jahren von der Gastronomie im Besucherzentrum zurückgezogen. Als Gründe nannte er wirtschaftliche Ursachen. Zuvor gab es einen regen Betreiber-Wechsel: mit dem Hotel „Trias“ Karsdorf, dem Schloss-Hotel Nebra sowie der Klinikum Burgenlandkreis Service-Gesellschaft.

Der Wechsel im Bereich Gastronomie ist indes nicht der einzige in diesem Jahr in der „Arche Nebra“. Am 7. Oktober übernahm Heike Siebert, Leiterin des Beteiligungsmanagements des Burgenlandkreises, interimsmäßig den Posten der langjährigen Geschäftsführerin Bettina Pfaff, die sich seit längerem im Krankenstand befindet.