  4. Gastronomie-Neueröffnung in Nebra: „Neue Liebe“ frei von Altlasten: Warum in Gartenlokal die berühmte Himmelsscheibe auf dem Kopf steht

Gastronom Sebastian Sieber vom Hotel & Restaurant „Waldschlösschen“ Wangen hat früheres Gartenlokal „Zur Erholung“ in Nebra grundhaft saniert. Donnerstag Einweihung mit After-Work-Party.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 01.09.2025, 17:30
Nebras Gastronom Sebastian Sieber steht in dem – nach Entfernung einer bestehenden Trennwand – nun sehr großzügig dimensionierten Gastraum des Lokals „Neue Liebe“. Rechts hinten an der Wand prangt das Kult-Zitat zu „Näwer“.
Nebras Gastronom Sebastian Sieber steht in dem – nach Entfernung einer bestehenden Trennwand – nun sehr großzügig dimensionierten Gastraum des Lokals „Neue Liebe“. Rechts hinten an der Wand prangt das Kult-Zitat zu „Näwer“. (Foto: Andreas Löffler)

Nebra - Wer jemals ein Haus saniert hat, dürfte das Phänomen kennen: „Je tiefer man einsteigt, desto mehr Altlasten findet man“, sagt Gastronom Sebastian Sieber.