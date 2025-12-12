Der geplante Neubau der Öko-Schule am Bergwitzer Waldhaus bleibt im Gespräch. Kreis und Stadt prüfen abgespeckte Lösung, während zentrale Fragen zur Finanzierung noch offen sind.

Neue Pläne für die Öko-Schule: Was jetzt in Bergwitz wirklich passieren soll - kommt der Bau Ende 2026?

Hier 2022: Erster Rundgang mit allen Beteiligten auf dem Gelände hinter dem Waldhaus, das für die künftige Öko-Schule infrage kommen soll.

Bergwitz/MZ. - Trotz enger Haushalte, steigender Kosten und unklarer Förderperspektiven wird am geplanten Neubau der Öko-Schule am Bergwitzer Waldhaus weiter festgehalten. Landkreis und Stadt bestätigten übereinstimmend, dass der Standort im ländlichen Raum weiterhin ein Ziel bleibt, wennauch in deutlich kleinerer Form umgesetzt werden soll als ursprünglich in den Plänen angedacht.