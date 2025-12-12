weather wolkig
  4. Stiftung Schulpforta: Die Rückkehr der Synagoge - Was es mit der gotischen Figur im Besucherzentrum auf sich hat

Die Stiftung Schulpforta holt eine mittelalterliche Plastik zurück in die Öffentlichkeit. Einst Teil der Klosterkirche ziert sie nun – konserviert von der Bauhütte Naumburg – das Besucherzentrum in Schulpforte. Welche Herausforderungen es gab.

Von Constanze Matthes 12.12.2025, 13:05
Besucherzentrumschefin Annett Börner, Steinmetz- und Bildhauermeister Hannes Geipel (M.) und Prokurator Arndt Gerber vor der Figur.
Besucherzentrumschefin Annett Börner, Steinmetz- und Bildhauermeister Hannes Geipel (M.) und Prokurator Arndt Gerber vor der Figur. (Foto: Torsten Biel)

Schulpforte - An vielen Orten hat sie im Laufe ihres rund 750 Jahre langen „Lebens“ gestanden und war Teil des reichen Figurenensembles der Westfassade der Klosterkirche Pforta. Zuletzt war sie – gezeichnet von der Zeit – im Lapidarium der Landesschule, einer Sammlung von Steinwerken, zu finden.