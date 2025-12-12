weather wolkig
  4. Hohes Defizit im Kreishaushalt: Finanzen im Landkreis Wittenberg: „Mit voller Wucht“ getroffen

Haushalt des Landkreises für nächstes Jahr wird beschlossen. Das Defizit ist erheblich, die Rücklagen sind aufgebraucht. Welche Ausgaben für welche Bereiche vorgesehen sind.

Von Marcel Duclaud 12.12.2025, 10:02
Kreistag in Wittenbergs Haus Melanchthon
Kreistag in Wittenbergs Haus Melanchthon (Foto: Duclaud)

Wittenberg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg hat einen beschlossenen Haushalt für das Jahr 2026. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Die Verschuldung ist erheblich, sie liegt bei rund 11,2 Millionen bei einem Haushaltsvolumen von 289 Millionen Euro.