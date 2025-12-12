Haushalt des Landkreises für nächstes Jahr wird beschlossen. Das Defizit ist erheblich, die Rücklagen sind aufgebraucht. Welche Ausgaben für welche Bereiche vorgesehen sind.

Wittenberg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg hat einen beschlossenen Haushalt für das Jahr 2026. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Die Verschuldung ist erheblich, sie liegt bei rund 11,2 Millionen bei einem Haushaltsvolumen von 289 Millionen Euro.