Welche Besonderheiten das Museum „Lützen 1632“ im Shop und auch am Samstag auf dem Glühweinmarkt anbietet und warum Interessenten schnell zugreifen sollten.

Nicht nur zum Glühweinmarkt am Samstag: Was das Museum „Lützen 1632“ im Shop anbietet

„Weihnachtsfrieden“ aus Lützen und eine limitierte Version mit der Kapelle der Gustav-Adolf-Gedenkstätte – diese beiden Weihnachtsbaumkugeln sind im Museum „Lützen 1632“ erhältlich.

Lützen - Dass sie ein Händchen für cleveres Marketing haben, beweisen die Lützener Museumsleiterin Manuela Dietz und ihr Team schon seit einigen Monaten. Der Slogan „Krieg gehört ins Museum“ trifft offenbar den Zeitgeist und ziert nicht nur zahlreiche T-Shirts, Pullover und Stoffbeutel, sondern ist auch beim Patentamt zur Eintragung als Marke angemeldet worden. Um die 12.000 Euro generierte der Museumsshop des neuen Museums „Lützen 1632“ im ersten Jahr seines Bestehens von Oktober 2024 bis Oktober 2025.