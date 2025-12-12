Jedes Jahr lädt die Kindertagesstätte „Zwergenhäuschen“ in Merseburg-Süd zu einem Weihnachtsmarkt. Der ist genauso multikulturell wie der Kita-Alltag. Über die Hälfte der Kinder hat Migrationshintergrund. Was dabei die größte Herausforderung ist und warum die Einrichtung sich trotzdem dafür entschieden hat, den Weihnachtsmann einzuladen.

„Es ist ein herausforderndes, aber tolles Arbeiten“ - So wird Internationalität in der Kita „Zwergenhäuschen“ in Merseburg gelebt

Die Familien der Kinder aus dem „Zwergenhäuschen“ hatten einen bunten Kuchenbasar zusammengestellt.

Merseburg/MZ. - Ein bisschen festlicher wäre es schon gewesen bei der Weihnachtsfeier der Kindertagesstätte „Zwergenhäuschen“ in Merseburg-Süd, wenn der ganze Regen, der am Mittwochnachmittag herunterkam, Schnee gewesen wäre. Doch dem Spaß der Kinder tat das keinen Abbruch. Jedes Jahr zum Jahresabschluss lädt das „Zwergenhäuschen“, das von der Awo betrieben wird, die Kinder und deren Angehörige zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest ein.