Ringen um Frage nach Rekommunalisierung Merseburgs Räte uneins: Soll nun eine Arbeitsgruppe bei Kita-Debatte eine Lösung finden?

Derzeit sieht es im Stadtrat Merseburg nicht danach aus, dass eine Entscheidung darüber, ob Kitas und Horte nach über 20 Jahren zurück in städtische Trägerschaft sollen, noch in diesem Jahr fallen wird. Der neuste Vorschlag, um bald endlich eine Entscheidung fällen zu können: Eine Arbeitsgruppe soll gegründet werden.