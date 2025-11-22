Ringen um Frage nach Rekommunalisierung Merseburgs Räte uneins: Soll nun eine Arbeitsgruppe bei Kita-Debatte eine Lösung finden?
Derzeit sieht es im Stadtrat Merseburg nicht danach aus, dass eine Entscheidung darüber, ob Kitas und Horte nach über 20 Jahren zurück in städtische Trägerschaft sollen, noch in diesem Jahr fallen wird. Der neuste Vorschlag, um bald endlich eine Entscheidung fällen zu können: Eine Arbeitsgruppe soll gegründet werden.
Merseburg/MZ. - Das sei jetzt „die letzte Patrone, die wir im Halfter haben“, mahnte Marcus Turré (Fraktion SPD/Bündnisgrüne), Vorsitzender des Merseburger Finanzausschusses, am Donnerstagabend. Wieder hatten die Räte an diesem Abend lange über die Frage gerungen, ob und wie Merseburgs Kitas und Horte nach über 20 Jahren in freier Trägerschaft wieder in städtische Trägerschaft übergehen sollten.