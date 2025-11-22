Zum ersten Mal seit zehn Jahren erhöht Sandersdorf-Brehna zum neuen Jahr die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen. Auch die Grundsteuer wird angepasst. Was die Gründe sind.

Kita-Gebühren steigen, Grundsteuer wird teilweise erhöht: Wie Sandersdorf-Brehna ringt um höhere Einnahmen

Sandersdorf/MZ. - Die Bürgerinnen und Bürger von Sandersdorf-Brehna müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Kosten einstellen. Der Stadtrat hat sowohl die Grundsteuer für bestimmte Grundstücke als auch die Elternbeiträge in den Kitas erhöht. Beides wurde nach teils heftiger Diskussion beschlossen – aber mit klaren Mehrheiten.