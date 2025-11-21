Drei Millionen Euro Plus erwartet Sandersdorf-Brehna überrascht mit Haushalts-Überschuss – doch 2026 droht eine neue Lücke
Höhere Steuereinnahmen retten das laufende Haushaltsjahr. Warum es trotzdem eng wird und welche Investitionen 2026 anstehen.
21.11.2025, 18:00
Sandersdorf/MZ. - Der Haushalt der Stadt Sandersdorf-Brehna hat sich in diesem Jahr besser als gedacht entwickelt – aber für 2026 gibt es noch viele Fragezeichen. Stadtkämmerin Nicole Schlegel und Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) erklärten den Stadträtinnen und Stadträten am 19. November 2025 die Lage.