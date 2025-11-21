weather heiter
  4. Drei Millionen Euro Plus erwartet: Sandersdorf-Brehna überrascht mit Haushalts-Überschuss – doch 2026 droht eine neue Lücke

Höhere Steuereinnahmen retten das laufende Haushaltsjahr. Warum es trotzdem eng wird und welche Investitionen 2026 anstehen.

Von Robert Martin 21.11.2025, 18:00
Am Ortsrand von Roitzsch hat der Neubau der Kita begonnen. Es ist eine der teuersten Investitionen, die sich die Stadt Sandersdorf-Brehna leistet.
Am Ortsrand von Roitzsch hat der Neubau der Kita begonnen. Es ist eine der teuersten Investitionen, die sich die Stadt Sandersdorf-Brehna leistet. (Foto: Robert Martin)

Sandersdorf/MZ. - Der Haushalt der Stadt Sandersdorf-Brehna hat sich in diesem Jahr besser als gedacht entwickelt – aber für 2026 gibt es noch viele Fragezeichen. Stadtkämmerin Nicole Schlegel und Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) erklärten den Stadträtinnen und Stadträten am 19. November 2025 die Lage.