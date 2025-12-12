Wer für sie im Stadtrat Alsleben nachrückt und wer künftig ihre beiden Stellvertreter sind.

Alsleben/MZ. - Nun ist es offiziell: Anja Twietmeyer (CDU) ist die neue Bürgermeisterin von Alsleben. Am Mittwochabend hat sie in der Stadtratssitzung den Amtseid geleistet und aus den Händen des ältesten Ratsmitglieds Eva-Christina Henze (UWV) die Ernennungsurkunde sowie einen Blumenstrauß erhalten. „Es erfüllt mich mit wahrem Stolz“, sagte Twietmeyer, die seit 2019 im Stadtrat sitzt.