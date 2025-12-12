weather wolkig
  4. Neue Bürgermeisterin von Alsleben: Anja Twietmeyer erhält Ernennungsurkunde

Wer für sie im Stadtrat Alsleben nachrückt und wer künftig ihre beiden Stellvertreter sind.

Von Susanne Schlaikier 12.12.2025, 09:56
Eva-Christina Henze (re.) überreicht Anja Twietmeyer die Ernennungsurkunde.
Eva-Christina Henze (re.) überreicht Anja Twietmeyer die Ernennungsurkunde. Susanne Schlaikier

Alsleben/MZ. - Nun ist es offiziell: Anja Twietmeyer (CDU) ist die neue Bürgermeisterin von Alsleben. Am Mittwochabend hat sie in der Stadtratssitzung den Amtseid geleistet und aus den Händen des ältesten Ratsmitglieds Eva-Christina Henze (UWV) die Ernennungsurkunde sowie einen Blumenstrauß erhalten. „Es erfüllt mich mit wahrem Stolz“, sagte Twietmeyer, die seit 2019 im Stadtrat sitzt.