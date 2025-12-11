weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nova Günthersdorf: Eröffnung von Indoor-Skydiving-Anlage

Neue Attraktion im Einkaufszentrum Fliegen im Windkanal: Neues Indoor-Skydiving im Nova in Günthersdorf eröffnet

Im Nova in Günthersdorf können Besucher nun ihren Traum vom Fliegen verwirklichen: Mit bis zu 280 Stundenkilometern strömt die Luft durch den neuen Windkanal, der einen Fallschirmsprung täuschend echt simuliert. Möglich ist das in dem neuen Indoor-Skydiving, das am Donnerstag eröffnet wurde. Die MZ hat die neueste Attraktion des Nova direkt mal ausgetestet.

Von Sebastian Meyer Aktualisiert: 12.12.2025, 08:55
Die Profis machen es vor und haben zur Eröffnung eine eindrucksvolle Choreografie präsentiert. (Foto: Katrin Sieler)

Günthersdorf/MZ. - Ein seichtes Brummen zieht durch das neu geschaffene Gebäude vor dem Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf. Innendrin fliegen mehrere Skydiver in einem Windkanal umher: Sie fliegen im Kreis, nach oben und unten, drehen sich über Kopf und schlagen Pirouetten. Zur Eröffnung des neuen „Indoor-Skydiving“ im Nova wurde den Gästen direkt gezeigt, was in so einem Windkanal möglich ist.