Im Nova in Günthersdorf können Besucher nun ihren Traum vom Fliegen verwirklichen: Mit bis zu 280 Stundenkilometern strömt die Luft durch den neuen Windkanal, der einen Fallschirmsprung täuschend echt simuliert. Möglich ist das in dem neuen Indoor-Skydiving, das am Donnerstag eröffnet wurde. Die MZ hat die neueste Attraktion des Nova direkt mal ausgetestet.

Die Profis machen es vor und haben zur Eröffnung eine eindrucksvolle Choreografie präsentiert.

Günthersdorf/MZ. - Ein seichtes Brummen zieht durch das neu geschaffene Gebäude vor dem Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf. Innendrin fliegen mehrere Skydiver in einem Windkanal umher: Sie fliegen im Kreis, nach oben und unten, drehen sich über Kopf und schlagen Pirouetten. Zur Eröffnung des neuen „Indoor-Skydiving“ im Nova wurde den Gästen direkt gezeigt, was in so einem Windkanal möglich ist.