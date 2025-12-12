weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Angebot zu Mittagspause: Ein Imbiss geöffnet: Warum der Adventsmarkt in Zeitz mittags fast stillsteht

Mittagshunger ja – geöffnet nein: Besucher müssen Geduld mitbringen, Betreiber Ressourcen. Warum zur Mittagszeit nur zwei Marktstände geöffnet haben und wie das Besucher sehen.

Von Margit Herrmann 12.12.2025, 07:00
Mandy Kleine aus Minkwitz und Ines Teßmer aus Salsitz vertreiben sich die Wartezeit auf dem Zeitzer Adventsmarkt beim Grinch. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Montag, Punkt 12 Uhr auf dem Zeitzer Adventsmarkt: Während beim Imbiss Thüringer Spezialitäten gerade die ersten Pommes in die Fritteuse wandern und ein Cocktailstand geöffnet hat, herrscht rundherum gähnende Leere. Die meisten Holzhütten bleiben dicht, Musik dudelt – und die ersten Gäste, die eigentlich ihre Mittagspause hier verbringen wollen, treffen auf verschlossene Rollläden statt auf ein vielfältiges gastronomisches Angebot.