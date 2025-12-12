Handgefertigte Unikate aus dem Harz Silber, Schmucksteine und die Himmelsscheibe: Einzigartige Schmuckkunst aus Bad Suderode
Ein Blick in die Werkstatt von Büttner Schmuck in Bad Suderode zeigt echte Handwerkskunst: Hier entstehen besondere Schmuckstücke. Besonders gefragt ist die Himmelsscheiben-Kollektion - eine von vielen, die in dem seit 45 Jahren bestehenden Unternehmen gefertigt wird.
Bad Suderode/MZ. - Kleine Maschinen wie eine Handhebelschere, ein Polier- oder ein Kratzmotor; Arbeitsplätze, an denen Werkzeuge wie Zangen und Hammer ebenso griffbereit sind wie Silberbleche, Silberdrähte oder Schmucksteine und an denen die Schmuckstücke von Hand gefertigt werden: Die Werkstatt ist der zentrale Raum der in Bad Suderode ansässigen Firma Büttner Schmuck. „Er ist“, sagt Inhaber Kai Büttner, „das arbeitende Herz.“