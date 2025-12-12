Ein Blick in die Werkstatt von Büttner Schmuck in Bad Suderode zeigt echte Handwerkskunst: Hier entstehen besondere Schmuckstücke. Besonders gefragt ist die Himmelsscheiben-Kollektion - eine von vielen, die in dem seit 45 Jahren bestehenden Unternehmen gefertigt wird.

Schmuckgürtlerin Anke Winter, die seit 1991 im Unternehmen mitarbeitet, setzt eine kleine Himmelsscheibennachbildung auf den Ring auf, den sie zuvor aus Silberblech geformt hat.

Bad Suderode/MZ. - Kleine Maschinen wie eine Handhebelschere, ein Polier- oder ein Kratzmotor; Arbeitsplätze, an denen Werkzeuge wie Zangen und Hammer ebenso griffbereit sind wie Silberbleche, Silberdrähte oder Schmucksteine und an denen die Schmuckstücke von Hand gefertigt werden: Die Werkstatt ist der zentrale Raum der in Bad Suderode ansässigen Firma Büttner Schmuck. „Er ist“, sagt Inhaber Kai Büttner, „das arbeitende Herz.“