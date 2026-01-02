Zwei Frauen schließen sich vor vier Jahren zusammen und gründen die Kreativ-Püppchen. Was im neuen Jahr geplant ist.

Alttröglitz/MZ. - Ein erfolgreiches Duo hat sich unterm Dach im Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz etabliert. Alexandra Thöle aus Gleina und Marlen Körner aus Tröglitz haben sich als Kreativ-Püppchen mit eigener Bastelstube einen Namen gemacht. Seit 2022 sind die Kita-Erzieherin und die Buchhalterin auf kreativen Wegen unterwegs, bieten Workshops für Kinder und vor allem für Frauen an, laden zu gemütlichen Plauderrunden ein, waren mit Bastelstraße und Kinderschminken bei zahlreichen Festen präsent, gestalteten Partys zum Kindergeburtstag und Junggesellinnenabschied. Auch auf Weihnachtsmärkten und zum Frühlingsmarkt im Zeitzer Schlosspark waren sie dabei und machten sich so einen Namen. Parallel dazu entstand die Idee zu einem Frauenflohmarkt namens Klimbim, der im Frühjahr und Herbst stattfindet. Bei der letzten Auflage im November boten 50 Frauen ihre Waren feil (eigentlich war die Nachfrage noch größer) und mehr als 500 Frauen kauften Kleidung, Schuhe, Handtaschen, Gürtel, Schmuck und mehr aus zweiter Hand im Hyzet-Klubhaus. Dahinter steht ein engagiertes Team von Helfern, die Tische räumen, den Verkauf organisieren und eine Versorgung mit Speisen und Getränken anbieten.