  4. Schwerer Lkw-Unfall bei Eisleben: Lkw kippt auf die Seite - Bundesstraße 180 bei Eisleben ist gesperrt

Auf der B 180 bei Eisleben ist am Freitagmorgen ein Lkw mit Auflieger verunglückt. Was zu dem Unfall bisher bekannt ist.

Von Jörg Müller 02.01.2026, 13:12
Der Lkw kippte auf die Seite und blieb quer zur Fahrbahn liegen.
Eisleben/MZ. - Wegen eines schweren Lkw-Unfalls ist die Bundesstraße 180 zwischen Abzweig Holzzelle und der Kreuzung B 80 bei Aryzta seit Freitagmorgen gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden laut Polizei voraussichtlich noch bis zum späten Nachmittag dauern. Der Verkehr werde weiträumig umgeleitet.