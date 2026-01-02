Auf der B 180 bei Eisleben ist am Freitagmorgen ein Lkw mit Auflieger verunglückt. Was zu dem Unfall bisher bekannt ist.

Lkw kippt auf die Seite - Bundesstraße 180 bei Eisleben ist gesperrt

Der Lkw kippte auf die Seite und blieb quer zur Fahrbahn liegen.

Eisleben/MZ. - Wegen eines schweren Lkw-Unfalls ist die Bundesstraße 180 zwischen Abzweig Holzzelle und der Kreuzung B 80 bei Aryzta seit Freitagmorgen gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden laut Polizei voraussichtlich noch bis zum späten Nachmittag dauern. Der Verkehr werde weiträumig umgeleitet.