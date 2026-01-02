In Lützen im Burgenlandkreis ist am Freitagvormittag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Welche Folgen der Unfall hatte.

Lützen/MZ - Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Lkw in Lützen in der Starsiedler Straße am Freitag gegen 10.20 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Das Fahrzeug wurde stark an der Vorderachse beschädigt und musste geborgen, ausgetretenes Öl gebunden werden. An der Unfallstelle kam es für zwei Stunden zu Beeinträchtigungen.