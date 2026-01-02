weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Unfall im Burgenlandkreis: In Lützen landet ein Lkw im Straßengraben

Eil
„Umfangreiche IT-Beeinträchtigungen“: Dessauer Klinikum muss kurzfristig Notaufnahme schließen
„Umfangreiche IT-Beeinträchtigungen“: Dessauer Klinikum muss kurzfristig Notaufnahme schließen

Unfall im Burgenlandkreis In Lützen landet ein Lkw im Straßengraben

In Lützen im Burgenlandkreis ist am Freitagvormittag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Welche Folgen der Unfall hatte.

02.01.2026, 14:21
In Lützen ist die Polizei am Freitagvormittag zu einem Lkw-Unfall gerufen worden (Symbolfoto).
In Lützen ist die Polizei am Freitagvormittag zu einem Lkw-Unfall gerufen worden (Symbolfoto). Foto: Robert Michael/dpa

Lützen/MZ - Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Lkw in Lützen in der Starsiedler Straße am Freitag gegen 10.20 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Das Fahrzeug wurde stark an der Vorderachse beschädigt und musste geborgen, ausgetretenes Öl gebunden werden. An der Unfallstelle kam es für zwei Stunden zu Beeinträchtigungen.