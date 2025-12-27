weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. „Ohne Moos nix los!“: Aus für die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt schlägt hohe Wellen

„Ohne Moos nix los!“ Aus für die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt schlägt hohe Wellen

Die Mehrheit der Mitglieder im Jugendhilfeausschuss hat der Streichung des Geldes für die Stelle in der Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt zugestimmt. Das ruft wütende Reaktionen hervor.

Von Susanne Christmann 27.12.2025, 08:00
Der Jugendclub Leuchte hat(te) sein Domizil im Haus der Jugend Hettstedt.
Der Jugendclub Leuchte hat(te) sein Domizil im Haus der Jugend Hettstedt. (Foto: Maik Schumann)

Hettstedt/MZ. - Das noch vor Weihnachten bekannt gewordene Aus für die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt schlägt hohe Wellen. „Einfach ein Skandal!“ wettert Karina Kaiser, Vorsitzende des Kreisseniorenrats Mansfeld-Südharz. „Für alles Mögliche ist Geld da, nur für unsere Kinder und Jugendlichen nicht. Ohne Moos nichts los!“