„Ohne Moos nix los!“ Aus für die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt schlägt hohe Wellen
Die Mehrheit der Mitglieder im Jugendhilfeausschuss hat der Streichung des Geldes für die Stelle in der Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt zugestimmt. Das ruft wütende Reaktionen hervor.
27.12.2025, 08:00
Hettstedt/MZ. - Das noch vor Weihnachten bekannt gewordene Aus für die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt schlägt hohe Wellen. „Einfach ein Skandal!“ wettert Karina Kaiser, Vorsitzende des Kreisseniorenrats Mansfeld-Südharz. „Für alles Mögliche ist Geld da, nur für unsere Kinder und Jugendlichen nicht. Ohne Moos nichts los!“