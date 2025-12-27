Die Mehrheit der Mitglieder im Jugendhilfeausschuss hat der Streichung des Geldes für die Stelle in der Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt zugestimmt. Das ruft wütende Reaktionen hervor.

Aus für die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt schlägt hohe Wellen

Der Jugendclub Leuchte hat(te) sein Domizil im Haus der Jugend Hettstedt.

Hettstedt/MZ. - Das noch vor Weihnachten bekannt gewordene Aus für die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt schlägt hohe Wellen. „Einfach ein Skandal!“ wettert Karina Kaiser, Vorsitzende des Kreisseniorenrats Mansfeld-Südharz. „Für alles Mögliche ist Geld da, nur für unsere Kinder und Jugendlichen nicht. Ohne Moos nichts los!“