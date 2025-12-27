weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Wochenlange Proben, Technikchecks und viele helfende Hände: In der Ascherslebener Stephanikirche wurde auch in diesem Jahr die Christvesper mit großem Einsatz vorbereitet. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von Katrin Wurm Aktualisiert: 27.12.2025, 09:44
Der Engel-Hirten-Chor bei seinem Auftritt an Heiligabend in der Stephanikirche – alle vorherigen Mühen haben sich gelohnt.
Der Engel-Hirten-Chor bei seinem Auftritt an Heiligabend in der Stephanikirche – alle vorherigen Mühen haben sich gelohnt. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Heiligabend. Noch liegt Stille über der Stephanikirche, nur ein paar Schritte hallen über den Steinboden. Kerzen werden gestellt, letzte Absprachen getroffen. Hinter den schweren Mauern steigt mit jeder Minute die Anspannung. In knapp einer halben Stunde werden hier alle Plätze besetzt sein.