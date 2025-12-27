Wochenlange Proben, Technikchecks und viele helfende Hände: In der Ascherslebener Stephanikirche wurde auch in diesem Jahr die Christvesper mit großem Einsatz vorbereitet. Ein Blick hinter die Kulissen.

Fünf Wochen harte Proben: Ein Blick hinter die Kulissen bei der Ascherslebener Christvesper

Der Engel-Hirten-Chor bei seinem Auftritt an Heiligabend in der Stephanikirche – alle vorherigen Mühen haben sich gelohnt.

Aschersleben/MZ - Heiligabend. Noch liegt Stille über der Stephanikirche, nur ein paar Schritte hallen über den Steinboden. Kerzen werden gestellt, letzte Absprachen getroffen. Hinter den schweren Mauern steigt mit jeder Minute die Anspannung. In knapp einer halben Stunde werden hier alle Plätze besetzt sein.