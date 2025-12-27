Was anderswo Sorgen auslöst, wird hier in der Region ganz gelassen gesehen: der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder ab Sommer 2026. Denn die tägliche Betreuung ist längst Alltag.

Wo sich der Rest der Republik eine Scheibe von Mansfeld-Südharz abschneiden könnte

Hort-Kinder an der Landschule Osterhausen: Platz für alle, die Bedarf anmelden.

Eisleben/Sangerhausen/MZ - Aufregung in vielen Bundesländern, Gelassenheit dagegen bei den Trägern der Jugendhilfe und beim Kreisjugendamt: Wenn im Sommer der bundesweite Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für die Grundschulkinder in der ersten Klasse kommt, „dann können wir uns ganz entspannt zurücklehnen - denn das gibt's bei uns ja längst“, sagt Christian Heidler, Geschäftsführender Vorstand der Volkssolidarität im Kreis.