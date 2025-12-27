Muldenstein - Ein Brand hat am ersten Weihnachtsfeiertag eine Hecke, mehrere Mülltonnen sowie den Untergrund beschädigt und teilweise zerstört. Der Vorfall ereignete sich am 25. Dezember gegen 21 Uhr in der Burgkemnitzer Straße in Muldenstein. Die Feuerwehr Muldenstein kam zum Einsatz und konnte das Feuer vollständig löschen. Aufgrund des erheblichen Zerstörungsgrades konnte die Brandursache vor Ort nicht festgestellt werden, nach derzeitigem Ermittlungsstand wird jedoch von einer Fremdeinwirkung ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.