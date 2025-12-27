Die Autosattlerei Schwoche in Eisleben hat bereits zum dritten Mal einen Landessieger ausgebildet. Wie sich der kleine Handwerksbetrieb seit 35 Jahren am Markt behauptet.

Adrian Lichner arbeitet an einer Lkw-Plane. Der junge Fahrzeugsattler ist Landessieger in seinem Gewerk geworden.

Eisleben/MZ - Das Nähen hat Adrian Lichner in der Schule für sich entdeckt. „Das hat mir immer Spaß gemacht“, erzählt der 22-Jährige. Als dann die Frage stand, wie es nach dem Schulabschluss weitergeht, fand er einen Beruf, in dem er sein Interesse am Handwerk und an Autos verbinden konnte. Nach einem Praktikum in der Autosattlerei Jens Schwoche in Eisleben entschied er sich für die dreijährige Ausbildung zum Sattler, Fachrichtung Fahrzeugsattlerei. In diesem Jahr hat Lichner seine Gesellenprüfung abgelegt - und das sehr erfolgreich: Er ist in seinem Gewerk Landessieger Sachsen-Anhalt geworden.