Ein Unfall in Ballenstedt (Landkreis Harz) ging glimpflich aus – hat für den 20-jährigen Fahrer des Unfallwagens aber ziemliche teure Konsequenzen.

Ballenstedt/MZ. - Zu einem Unfall in Ballenstedt wurden Harzer Polizisten am Abend des 26. Dezember 2025 um 21.47 Uhr gerufen. Ereignet hatte sich der Vorfall im Bereich der Ermslebener Straße.

Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz am Samstag mitteilte, war ein Pkw der Marke BMW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, dann einen kleinen Abhang hinunter gefahren und kam am Zaun eines dort ansässigen Unternehmens zum Stehen.

Kein Führerschein, keine Pflichtversicherung

Der 20-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Harz konnte weder eine gültige Fahrerlaubnis noch einen Nachweis über eine bestehende Pflichtversicherung für das verunfallte Fahrzeug vorlegen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 5.300 Euro geschätzt.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.