Das DRK verweist auf ein sehr gutes Jahr 2025. Der Bedarf an Blutspenden ist dennoch hoch - gerade jetzt. Wo man dieses Jahr noch spenden kann und warum der Erfolg auch mit Kapuzenpullovern zu tun hat.

Blutspender dringend gesucht: DRK zieht Bilanz für 2025 - Was Hoodies mit dem Ergebnis zu tun haben

Blutspende in Kleinpaschleben: Am 29. Dezember ist es wieder soweit.

Köthen/MZ. - Wer kurz vor dem Jahresende noch Blut spenden möchte, hat dazu in Anhalt-Bitterfeld noch zwei Gelegenheiten: am heutigen 27. Dezember in Wolfen und am Montag, dem 29. Dezember in der ehemaligen Grundschule in Kleinpaschleben. Gebraucht werden die Spenden in jedem Fall – gerade jetzt nach den Feiertagen, informiert Katrin Richly, die zuständige Gebietsreferentin des Deutschen Roten Kreuzes für die Region.