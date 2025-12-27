Gut 200 Patienten haben die Festtage im Bitterfelder Krankenhaus verbracht. Um sie zu versorgen, tun Frauen und Männer Dienst. Was das für sie bedeutet und wer ihnen für den Einsatz Danke sagt.

Weihnachten im Goitzsche Klinikum - Wie sich das Personal an den Feiertagen um 200 Patienten kümmert

Die Festtage bringen des System im Goitzsche Klinikum nicht zum Kipppen. Die Arbeit läuft, Landrat Andy Grabner (2.v.l.) sagt Danke.

Bitterfeld/MZ. - Tannenbaum, Lichterglanz, Geschenke. Dazu die Familie. Das Weihnachtsfest hat klare Vorgaben, lebt von Tradition. Doch nicht immer und überall steht es für Freizeit. Dienst tun am Heiligen Abend und den folgenden Feiertagen ist keine Seltenheit. Auch und gerade im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld nicht.