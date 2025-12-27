Bibliothek umwirbt jugendliche Leser Müchelner Gymnasiasten entwickeln ihr eigenes Escape Game
Ein Projekt der Stadtbibliothek Mücheln und des Offenen Kanals Merseburg-Querfurt sollte bei Achtklässlern des Freien Gymnasiums Geiseltal wieder Neugierde aufs Lesen von Büchern wecken. Die Jugendlichen konnten ihr eigenes Escape Game entwickeln. Ob das Ziel erreicht wurde.
Mücheln/MZ. - Karin Linke hat als langjährige Leiterin der Stadtbibliothek Mücheln zu allen Kindereinrichtungen und Schulen ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Aber die digitalen Medien bringen es mit sich, dass sich größere Mädchen und Jungen lieber mit ihrem Handy beschäftigen, als sich ein Buch auszuleihen.