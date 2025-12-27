Ein Projekt der Stadtbibliothek Mücheln und des Offenen Kanals Merseburg-Querfurt sollte bei Achtklässlern des Freien Gymnasiums Geiseltal wieder Neugierde aufs Lesen von Büchern wecken. Die Jugendlichen konnten ihr eigenes Escape Game entwickeln. Ob das Ziel erreicht wurde.

Hier erarbeiten sich Achtklässler des Gymnasiums Mücheln gerade in der Stadtbibliothek die Lösung der Rätselfragen des Escape Games.

Mücheln/MZ. - Karin Linke hat als langjährige Leiterin der Stadtbibliothek Mücheln zu allen Kindereinrichtungen und Schulen ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Aber die digitalen Medien bringen es mit sich, dass sich größere Mädchen und Jungen lieber mit ihrem Handy beschäftigen, als sich ein Buch auszuleihen.