„Umfangreiche IT-Beeinträchtigungen“: Dessauer Klinikum muss kurzfristig Notaufnahme schließen

Das Dessauer Klinikum hat IT-Probleme. Mit Auswirkungen auf die Notaufnahme. Was das für Patienten heißt.

Dessau/MZ. - Die Notaufnahme des Städtischen Klinikums kann seit Freitagmittag, 2. Januar, keine Patienten mehr aufnehmen. Das Klinikum spricht „von umfangreichen IT-Beeinträchtigungen“, die dazu geführt haben, dass die Notaufnahme abgemeldet werden musste. Die Rettungsdienste in der Region seien informiert.

Konkret heißt das: Rettungsfahrzeuge können das Dessauer Klinikum nicht anfahren, sondern bringen die Patienten in umliegende Krankenhäuser. Auch Patienten, die selber ins Klinikum kommen, um in dringenden medizinischen Notfällen hier Hilfe zu erhalten, können derzeit nicht behandelt werden, weist Klinikumssprecher Thomas Neubert hin.

Nicht betroffen von den technischen Problemen seien hingegen Patienten, die bereits im Städtischen Klinikum aufgenommen sind. „Sie werden normal versorgt“, so Neubert.

Welche Probleme zu dem Ausfall der Technik geführt haben, ist gegenwärtig noch unklar. Ob es einen Hackerangriff gegeben hat oder ob Arbeiten an der Technik verantwortlich sind, konnte der Klinikumssprecher nicht sagen. Er versicherte: „Das Klinikum arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der technischen Störung. Über den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des regulären Betriebs wird zeitnah informiert.“