Ein kleines Mädchen hat am 31. Dezember die Polizei beschäftigt. Die Kleine war aus ihrem Kinderzimmerfenster geklettert und entwischt.

Am Silvestermorgen ausgebüxt - Vierjähriges Mädchen läuft allein durch die Wagner-Passage

Dessau/MZ. - Ein ausgebüxtes vierjähriges Mädchen hat am Silvestertag die Polizei in Dessau beschäftigt.

Die Beamten hatte am 31. Dezember gegen 9 Uhr einen Hinweis bekommen, dass ein kleines Kind allein in der Wagnerpassage im südlichen Stadtzentrum unterwegs ist. Vor Ort angekommen, bestätigte sich der Sachverhalt, konnten die Beamten aber den Namen des Mädchens erfragen und somit die Adresse ermitteln.

Das Mädchen gab an, durch ein Fenster aus ihrem Kinderzimmer geklettert zu sein, ohne dass ihre Eltern davon wussten, weil sie einkaufen gehen wollte. Das Kind wurde zurück zur Wohnanschrift gebracht und unversehrt an die Eltern übergeben.